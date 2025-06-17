Divisas / XTR
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF
30.14 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XTR de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.14, mientras que el máximo ha alcanzado 30.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTR News
- Xtract Resources adquiere licencias de antimonio en Marruecos
- Xtract Resources acquires antimony licenses in Morocco
- OVL: Put Spread ETF Reaching Its Objective, Yet Unconvincing (BATS:OVL)
- Xtract Resources increases stake in Moroccan antimony venture to 80%
- Xtract Resources Plc
Rango diario
30.14 30.14
Rango anual
24.40 34.08
- Cierres anteriores
- 30.15
- Open
- 30.14
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Low
- 30.14
- High
- 30.14
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 2.66%
- Cambio a 6 meses
- 23.52%
- Cambio anual
- -6.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B