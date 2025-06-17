Valute / XTR
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF
30.25 USD 0.11 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XTR ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.25 e ad un massimo di 30.25.
Segui le dinamiche di Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.25 30.25
Intervallo Annuale
24.40 34.08
- Chiusura Precedente
- 30.14
- Apertura
- 30.25
- Bid
- 30.25
- Ask
- 30.55
- Minimo
- 30.25
- Massimo
- 30.25
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 3.03%
- Variazione Semestrale
- 23.98%
- Variazione Annuale
- -6.43%
21 settembre, domenica