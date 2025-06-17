QuotazioniSezioni
XTR
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF

30.25 USD 0.11 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTR ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.25 e ad un massimo di 30.25.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

XTR News

Intervallo Giornaliero
30.25 30.25
Intervallo Annuale
24.40 34.08
Chiusura Precedente
30.14
Apertura
30.25
Bid
30.25
Ask
30.55
Minimo
30.25
Massimo
30.25
Volume
1
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
3.03%
Variazione Semestrale
23.98%
Variazione Annuale
-6.43%
21 settembre, domenica