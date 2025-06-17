Валюты / XTR
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF
30.14 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XTR за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.14, а максимальная — 30.14.
Следите за динамикой Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
30.14 30.14
Годовой диапазон
24.40 34.08
- Предыдущее закрытие
- 30.15
- Open
- 30.14
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Low
- 30.14
- High
- 30.14
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 23.52%
- Годовое изменение
- -6.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.