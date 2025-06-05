通貨 / WOW
WOW: WideOpenWest Inc
5.22 USD 0.07 (1.36%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WOWの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり5.15の安値と5.22の高値で取引されました。
WideOpenWest Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.15 5.22
1年のレンジ
3.25 5.78
- 以前の終値
- 5.15
- 始値
- 5.15
- 買値
- 5.22
- 買値
- 5.52
- 安値
- 5.15
- 高値
- 5.22
- 出来高
- 724
- 1日の変化
- 1.36%
- 1ヶ月の変化
- 2.76%
- 6ヶ月の変化
- 6.31%
- 1年の変化
- 0.38%
