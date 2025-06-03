Валюты / WOW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WOW: WideOpenWest Inc
5.17 USD 0.03 (0.58%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WOW за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.14, а максимальная — 5.23.
Следите за динамикой WideOpenWest Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WOW
- Australia’s Woolworths, Coles warn of extra costs after court’s wage case ruling
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- Woolworths FY profit falls 19% on weaker Australian Food segment
- Australian grocer Woolworths posts 19% drop in annual profit
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Coles shares rise as strong supermarket sales offset FY profit miss
- Crude Oil Down 1%; Gevo Shares Spike Higher - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dow Surges 500 Points; US Core Inflation Rises To 3.1% - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- WOW! Stock Rockets Nearly 48% After-Hours As DigitalBridge, Crestview Strike $1.5 Billion Deal To Take Broadband Provider Private - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG), WideOpenWest (NYSE:WOW)
- WideOpenWest (WOW) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- WideOpenWest, Inc. (WOW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: WideOpenWest’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock rises
- WOW! Q2 2025 slides: DigitalBridge to acquire company for $5.20 per share
- WideOpenWest stock soars on $1.5 billion acquisition deal
- WideOpenWest earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Comcast (CMCSA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- JPMorgan upgrades Woolworths stock rating to Neutral on valuation
- WideOpenWest Stock: Expanding For The Fall (NYSE:WOW)
- Australia’s Woolworths to close MyDeal customer website to cut losses
- WOW! Marks Entrance into East Central Michigan with $10,000 Donation to Livingston County Habitat for Humanity for Veteran Home Repair Project
- WOW! Names Audrey Glenn as Senior Director of Legal and Regulatory Affairs
- WOW! Named a Best and Brightest Company to Work For in the Nation ® for the Eighth Consecutive Year
Дневной диапазон
5.14 5.23
Годовой диапазон
3.25 5.78
- Предыдущее закрытие
- 5.14
- Open
- 5.14
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Low
- 5.14
- High
- 5.23
- Объем
- 998
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- 5.30%
- Годовое изменение
- -0.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.