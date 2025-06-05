Währungen / WOW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WOW: WideOpenWest Inc
5.20 USD 0.02 (0.38%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WOW hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.20 bis zu einem Hoch von 5.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die WideOpenWest Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOW News
- Beetle that threatens Australia’s grains industry found in imported nappies
- Australia’s Woolworths, Coles warn of extra costs after court’s wage case ruling
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Asia stocks muted as tech dithers ahead of Nvidia earnings
- Woolworths FY profit falls 19% on weaker Australian Food segment
- Australian grocer Woolworths posts 19% drop in annual profit
- Asia stocks dip as US rate cut cheer eases; tech on edge before Nvidia
- Coles shares rise as strong supermarket sales offset FY profit miss
- Crude Oil Down 1%; Gevo Shares Spike Higher - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dow Surges 500 Points; US Core Inflation Rises To 3.1% - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- WOW! Stock Rockets Nearly 48% After-Hours As DigitalBridge, Crestview Strike $1.5 Billion Deal To Take Broadband Provider Private - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG), WideOpenWest (NYSE:WOW)
- WideOpenWest (WOW) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- WideOpenWest, Inc. (WOW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: WideOpenWest’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock rises
- WOW! Q2 2025 slides: DigitalBridge to acquire company for $5.20 per share
- WideOpenWest stock soars on $1.5 billion acquisition deal
- WideOpenWest earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Comcast (CMCSA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- JPMorgan upgrades Woolworths stock rating to Neutral on valuation
- WideOpenWest Stock: Expanding For The Fall (NYSE:WOW)
- Australia’s Woolworths to close MyDeal customer website to cut losses
- WOW! Marks Entrance into East Central Michigan with $10,000 Donation to Livingston County Habitat for Humanity for Veteran Home Repair Project
- WOW! Names Audrey Glenn as Senior Director of Legal and Regulatory Affairs
Tagesspanne
5.20 5.24
Jahresspanne
3.25 5.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.22
- Eröffnung
- 5.22
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Tief
- 5.20
- Hoch
- 5.24
- Volumen
- 159
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 5.91%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K