通貨 / WILC
WILC: G. Willi-Food International, Ltd

19.93 USD 0.03 (0.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WILCの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.84の安値と19.93の高値で取引されました。

G. Willi-Food International, Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.84 19.93
1年のレンジ
10.59 22.42
以前の終値
19.90
始値
19.84
買値
19.93
買値
20.23
安値
19.84
高値
19.93
出来高
3
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
-0.65%
6ヶ月の変化
30.52%
1年の変化
77.47%
