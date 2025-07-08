通貨 / WILC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WILC: G. Willi-Food International, Ltd
19.93 USD 0.03 (0.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WILCの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.84の安値と19.93の高値で取引されました。
G. Willi-Food International, Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.84 19.93
1年のレンジ
10.59 22.42
- 以前の終値
- 19.90
- 始値
- 19.84
- 買値
- 19.93
- 買値
- 20.23
- 安値
- 19.84
- 高値
- 19.93
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- -0.65%
- 6ヶ月の変化
- 30.52%
- 1年の変化
- 77.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K