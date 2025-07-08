Divisas / WILC
WILC: G. Willi-Food International, Ltd
19.90 USD 0.74 (3.59%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WILC de hoy ha cambiado un -3.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.90, mientras que el máximo ha alcanzado 20.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas G. Willi-Food International, Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
19.90 20.23
Rango anual
10.59 22.42
- Cierres anteriores
- 20.64
- Open
- 20.23
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Low
- 19.90
- High
- 20.23
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -3.59%
- Cambio mensual
- -0.80%
- Cambio a 6 meses
- 30.32%
- Cambio anual
- 77.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B