QuotazioniSezioni
Valute / WILC
Tornare a Azioni

WILC: G. Willi-Food International, Ltd

19.50 USD 0.43 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WILC ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.49 e ad un massimo di 19.95.

Segui le dinamiche di G. Willi-Food International, Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WILC News

Intervallo Giornaliero
19.49 19.95
Intervallo Annuale
10.59 22.42
Chiusura Precedente
19.93
Apertura
19.82
Bid
19.50
Ask
19.80
Minimo
19.49
Massimo
19.95
Volume
15
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
-2.79%
Variazione Semestrale
27.70%
Variazione Annuale
73.64%
21 settembre, domenica