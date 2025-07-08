Valute / WILC
WILC: G. Willi-Food International, Ltd
19.50 USD 0.43 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WILC ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.49 e ad un massimo di 19.95.
Segui le dinamiche di G. Willi-Food International, Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.49 19.95
Intervallo Annuale
10.59 22.42
- Chiusura Precedente
- 19.93
- Apertura
- 19.82
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Minimo
- 19.49
- Massimo
- 19.95
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -2.16%
- Variazione Mensile
- -2.79%
- Variazione Semestrale
- 27.70%
- Variazione Annuale
- 73.64%
