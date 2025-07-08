KurseKategorien
WILC: G. Willi-Food International, Ltd

19.91 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WILC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.82 bis zu einem Hoch von 19.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die G. Willi-Food International, Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.82 19.91
Jahresspanne
10.59 22.42
Vorheriger Schlusskurs
19.93
Eröffnung
19.82
Bid
19.91
Ask
20.21
Tief
19.82
Hoch
19.91
Volumen
4
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
30.39%
Jahresänderung
77.29%
