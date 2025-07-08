Währungen / WILC
WILC: G. Willi-Food International, Ltd
19.91 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WILC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.82 bis zu einem Hoch von 19.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die G. Willi-Food International, Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.82 19.91
Jahresspanne
10.59 22.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.93
- Eröffnung
- 19.82
- Bid
- 19.91
- Ask
- 20.21
- Tief
- 19.82
- Hoch
- 19.91
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 30.39%
- Jahresänderung
- 77.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K