Курс WILC за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.52, а максимальная — 20.78.

Следите за динамикой G. Willi-Food International, Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.