WILC: G. Willi-Food International, Ltd
20.64 USD 0.26 (1.24%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WILC за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.52, а максимальная — 20.78.
Следите за динамикой G. Willi-Food International, Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.52 20.78
Годовой диапазон
10.59 22.42
- Предыдущее закрытие
- 20.90
- Open
- 20.63
- Bid
- 20.64
- Ask
- 20.94
- Low
- 20.52
- High
- 20.78
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- 2.89%
- 6-месячное изменение
- 35.17%
- Годовое изменение
- 83.79%
