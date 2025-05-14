クォートセクション
通貨 / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A

3.28 USD 0.19 (6.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VGASの今日の為替レートは、6.15%変化しました。日中、通貨は1あたり3.22の安値と3.28の高値で取引されました。

Verde Clean Fuels Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.22 3.28
1年のレンジ
2.50 4.54
以前の終値
3.09
始値
3.22
買値
3.28
買値
3.58
安値
3.22
高値
3.28
出来高
4
1日の変化
6.15%
1ヶ月の変化
17.99%
6ヶ月の変化
-9.14%
1年の変化
-19.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K