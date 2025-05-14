通貨 / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A
3.28 USD 0.19 (6.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VGASの今日の為替レートは、6.15%変化しました。日中、通貨は1あたり3.22の安値と3.28の高値で取引されました。
Verde Clean Fuels Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.22 3.28
1年のレンジ
2.50 4.54
- 以前の終値
- 3.09
- 始値
- 3.22
- 買値
- 3.28
- 買値
- 3.58
- 安値
- 3.22
- 高値
- 3.28
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 6.15%
- 1ヶ月の変化
- 17.99%
- 6ヶ月の変化
- -9.14%
- 1年の変化
- -19.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K