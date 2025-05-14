Währungen / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A
3.03 USD 0.25 (7.62%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VGAS hat sich für heute um -7.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.03 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verde Clean Fuels Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.03 3.11
Jahresspanne
2.50 4.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.28
- Eröffnung
- 3.11
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Tief
- 3.03
- Hoch
- 3.11
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -7.62%
- Monatsänderung
- 8.99%
- 6-Monatsänderung
- -16.07%
- Jahresänderung
- -25.92%
