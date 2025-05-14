Valute / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A
3.04 USD 0.24 (7.32%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VGAS ha avuto una variazione del -7.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.03 e ad un massimo di 3.13.
Segui le dinamiche di Verde Clean Fuels Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.03 3.13
Intervallo Annuale
2.50 4.54
- Chiusura Precedente
- 3.28
- Apertura
- 3.11
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Minimo
- 3.03
- Massimo
- 3.13
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- -7.32%
- Variazione Mensile
- 9.35%
- Variazione Semestrale
- -15.79%
- Variazione Annuale
- -25.67%
21 settembre, domenica