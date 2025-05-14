QuotazioniSezioni
Valute / VGAS
Tornare a Azioni

VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A

3.04 USD 0.24 (7.32%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VGAS ha avuto una variazione del -7.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.03 e ad un massimo di 3.13.

Segui le dinamiche di Verde Clean Fuels Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGAS News

Intervallo Giornaliero
3.03 3.13
Intervallo Annuale
2.50 4.54
Chiusura Precedente
3.28
Apertura
3.11
Bid
3.04
Ask
3.34
Minimo
3.03
Massimo
3.13
Volume
36
Variazione giornaliera
-7.32%
Variazione Mensile
9.35%
Variazione Semestrale
-15.79%
Variazione Annuale
-25.67%
21 settembre, domenica