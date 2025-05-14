Валюты / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A
3.25 USD 0.42 (14.84%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VGAS за сегодня изменился на 14.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 3.25.
Следите за динамикой Verde Clean Fuels Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.78 3.25
Годовой диапазон
2.50 4.54
- Предыдущее закрытие
- 2.83
- Open
- 2.78
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 2.78
- High
- 3.25
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 14.84%
- Месячное изменение
- 16.91%
- 6-месячное изменение
- -9.97%
- Годовое изменение
- -20.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.