Divisas / VGAS
VGAS: Verde Clean Fuels Inc - Class A
3.09 USD 0.16 (4.92%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VGAS de hoy ha cambiado un -4.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.00, mientras que el máximo ha alcanzado 3.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Verde Clean Fuels Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.00 3.35
Rango anual
2.50 4.54
- Cierres anteriores
- 3.25
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Low
- 3.00
- High
- 3.35
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -4.92%
- Cambio mensual
- 11.15%
- Cambio a 6 meses
- -14.40%
- Cambio anual
- -24.45%
