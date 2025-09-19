クォートセクション
VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

48.40 USD 0.24 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VEGAの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり48.05の安値と48.45の高値で取引されました。

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.05 48.45
1年のレンジ
39.52 48.49
以前の終値
48.16
始値
48.05
買値
48.40
買値
48.70
安値
48.05
高値
48.45
出来高
4
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
2.76%
6ヶ月の変化
12.30%
1年の変化
10.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K