VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
48.54 USD 0.14 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VEGA ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.34 e ad un massimo di 48.54.
Segui le dinamiche di AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
48.34 48.54
Intervallo Annuale
39.52 48.54
- Chiusura Precedente
- 48.40
- Apertura
- 48.38
- Bid
- 48.54
- Ask
- 48.84
- Minimo
- 48.34
- Massimo
- 48.54
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 3.06%
- Variazione Semestrale
- 12.62%
- Variazione Annuale
- 11.28%
21 settembre, domenica