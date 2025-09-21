QuotazioniSezioni
VEGA
VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

48.54 USD 0.14 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VEGA ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.34 e ad un massimo di 48.54.

Segui le dinamiche di AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
48.34 48.54
Intervallo Annuale
39.52 48.54
Chiusura Precedente
48.40
Apertura
48.38
Bid
48.54
Ask
48.84
Minimo
48.34
Massimo
48.54
Volume
5
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
3.06%
Variazione Semestrale
12.62%
Variazione Annuale
11.28%
21 settembre, domenica