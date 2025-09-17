Валюты / VEGA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
48.21 USD 0.11 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEGA за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.19, а максимальная — 48.37.
Следите за динамикой AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
48.19 48.37
Годовой диапазон
39.52 48.42
- Предыдущее закрытие
- 48.32
- Open
- 48.19
- Bid
- 48.21
- Ask
- 48.51
- Low
- 48.19
- High
- 48.37
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 2.36%
- 6-месячное изменение
- 11.86%
- Годовое изменение
- 10.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.