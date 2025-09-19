Währungen / VEGA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
48.54 USD 0.14 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEGA hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.34 bis zu einem Hoch von 48.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
48.34 48.54
Jahresspanne
39.52 48.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.40
- Eröffnung
- 48.38
- Bid
- 48.54
- Ask
- 48.84
- Tief
- 48.34
- Hoch
- 48.54
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- 12.62%
- Jahresänderung
- 11.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K