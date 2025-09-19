KurseKategorien
Währungen / VEGA
Zurück zum Aktien

VEGA: AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

48.54 USD 0.14 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VEGA hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.34 bis zu einem Hoch von 48.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
48.34 48.54
Jahresspanne
39.52 48.54
Vorheriger Schlusskurs
48.40
Eröffnung
48.38
Bid
48.54
Ask
48.84
Tief
48.34
Hoch
48.54
Volumen
5
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
3.06%
6-Monatsänderung
12.62%
Jahresänderung
11.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K