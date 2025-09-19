クォートセクション
通貨 / UTSI
UTSI: UTStarcom Holdings Corp

2.28 USD 0.08 (3.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UTSIの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.28の高値で取引されました。

UTStarcom Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.28 2.28
1年のレンジ
1.84 3.20
以前の終値
2.20
始値
2.28
買値
2.28
買値
2.58
安値
2.28
高値
2.28
出来高
1
1日の変化
3.64%
1ヶ月の変化
-18.57%
6ヶ月の変化
-6.94%
1年の変化
-19.15%
