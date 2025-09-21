Valute / UTSI
UTSI: UTStarcom Holdings Corp
2.26 USD 0.02 (0.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UTSI ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.18 e ad un massimo di 2.49.
Segui le dinamiche di UTStarcom Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.18 2.49
Intervallo Annuale
1.84 3.20
- Chiusura Precedente
- 2.28
- Apertura
- 2.41
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Minimo
- 2.18
- Massimo
- 2.49
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- -19.29%
- Variazione Semestrale
- -7.76%
- Variazione Annuale
- -19.86%
21 settembre, domenica