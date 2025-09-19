Währungen / UTSI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UTSI: UTStarcom Holdings Corp
2.26 USD 0.02 (0.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTSI hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die UTStarcom Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.18 2.49
Jahresspanne
1.84 3.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.28
- Eröffnung
- 2.41
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.49
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- -19.29%
- 6-Monatsänderung
- -7.76%
- Jahresänderung
- -19.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K