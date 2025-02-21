クォートセクション
通貨 / UGL
UGL: ProShares Ultra Gold

41.25 USD 0.37 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UGLの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり40.83の安値と41.46の高値で取引されました。

ProShares Ultra Goldダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.83 41.46
1年のレンジ
33.52 153.80
以前の終値
41.62
始値
41.44
買値
41.25
買値
41.55
安値
40.83
高値
41.46
出来高
1.866 K
1日の変化
-0.89%
1ヶ月の変化
7.42%
6ヶ月の変化
-68.01%
1年の変化
-57.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K