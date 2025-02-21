Währungen / UGL
UGL: ProShares Ultra Gold
41.25 USD 0.37 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UGL hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.83 bis zu einem Hoch von 41.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Gold-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
40.83 41.46
Jahresspanne
33.52 153.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.62
- Eröffnung
- 41.44
- Bid
- 41.25
- Ask
- 41.55
- Tief
- 40.83
- Hoch
- 41.46
- Volumen
- 1.866 K
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- 7.42%
- 6-Monatsänderung
- -68.01%
- Jahresänderung
- -57.72%
