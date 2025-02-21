Valute / UGL
UGL: ProShares Ultra Gold
42.13 USD 0.88 (2.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UGL ha avuto una variazione del 2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.44 e ad un massimo di 42.16.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra Gold. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.44 42.16
Intervallo Annuale
33.52 153.80
- Chiusura Precedente
- 41.25
- Apertura
- 41.48
- Bid
- 42.13
- Ask
- 42.43
- Minimo
- 41.44
- Massimo
- 42.16
- Volume
- 1.475 K
- Variazione giornaliera
- 2.13%
- Variazione Mensile
- 9.71%
- Variazione Semestrale
- -67.33%
- Variazione Annuale
- -56.82%
20 settembre, sabato