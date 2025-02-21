QuotazioniSezioni
Valute / UGL
UGL: ProShares Ultra Gold

42.13 USD 0.88 (2.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UGL ha avuto una variazione del 2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.44 e ad un massimo di 42.16.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra Gold. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
41.44 42.16
Intervallo Annuale
33.52 153.80
Chiusura Precedente
41.25
Apertura
41.48
Bid
42.13
Ask
42.43
Minimo
41.44
Massimo
42.16
Volume
1.475 K
Variazione giornaliera
2.13%
Variazione Mensile
9.71%
Variazione Semestrale
-67.33%
Variazione Annuale
-56.82%
20 settembre, sabato