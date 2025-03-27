通貨 / TLSI
TLSI: TriSalus Life Sciences Inc
4.92 USD 0.12 (2.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TLSIの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり4.71の安値と5.04の高値で取引されました。
TriSalus Life Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.71 5.04
1年のレンジ
3.45 5.88
- 以前の終値
- 4.80
- 始値
- 4.71
- 買値
- 4.92
- 買値
- 5.22
- 安値
- 4.71
- 高値
- 5.04
- 出来高
- 221
- 1日の変化
- 2.50%
- 1ヶ月の変化
- -5.93%
- 6ヶ月の変化
- -10.22%
- 1年の変化
- 6.72%
