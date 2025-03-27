QuotazioniSezioni
Valute / TLSI
TLSI: TriSalus Life Sciences Inc

4.90 USD 0.02 (0.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLSI ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.80 e ad un massimo di 5.04.

Segui le dinamiche di TriSalus Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.80 5.04
Intervallo Annuale
3.45 5.88
Chiusura Precedente
4.92
Apertura
4.92
Bid
4.90
Ask
5.20
Minimo
4.80
Massimo
5.04
Volume
390
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
-6.31%
Variazione Semestrale
-10.58%
Variazione Annuale
6.29%
