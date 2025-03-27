Währungen / TLSI
TLSI: TriSalus Life Sciences Inc
4.87 USD 0.05 (1.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLSI hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 5.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriSalus Life Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TLSI News
- TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Myomo, Inc. (MYO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TriSalus study shows promising results for thyroid disease treatment
- Zimmer Biomet (ZBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TriSalus completes preferred stock exchange offer with 98.82% participation
- TriSalus launches exchange offer for preferred stock to simplify capital
- TriSalus shareholders elect directors, ratify auditor
- Cantor Fitzgerald maintains $9 target on TriSalus stock
- TriSalus Life Sciences Announces the Launch of the TriNav FLX Infusion System
- Cantor Fitzgerald maintains TriSalus stock rating after CFO change
- TriSalus Life Sciences appoints new CFO amid transition
- Cantor Fitzgerald maintains $9 target on TriSalus stock
- TriSalus Life Sciences Reports First Quarter 2025 Results and Provides Updated 2025 Guidance
- TriSalus Stock: Optimistic Guidance For 2025, But There Are Still Risks (NASDAQ:TLSI)
- TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.80 5.04
Jahresspanne
3.45 5.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.92
- Eröffnung
- 4.92
- Bid
- 4.87
- Ask
- 5.17
- Tief
- 4.80
- Hoch
- 5.04
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- -6.88%
- 6-Monatsänderung
- -11.13%
- Jahresänderung
- 5.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K