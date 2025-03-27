Валюты / TLSI
TLSI: TriSalus Life Sciences Inc
4.73 USD 0.13 (2.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLSI за сегодня изменился на 2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.50, а максимальная — 4.76.
Следите за динамикой TriSalus Life Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.50 4.76
Годовой диапазон
3.45 5.88
- Предыдущее закрытие
- 4.60
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Low
- 4.50
- High
- 4.76
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- 2.83%
- Месячное изменение
- -9.56%
- 6-месячное изменение
- -13.69%
- Годовое изменение
- 2.60%
