通貨 / TFINP
TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a

22.30 USD 0.06 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFINPの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり22.30の安値と22.30の高値で取引されました。

Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFINP News

1日のレンジ
22.30 22.30
1年のレンジ
20.26 24.40
以前の終値
22.24
始値
22.30
買値
22.30
買値
22.60
安値
22.30
高値
22.30
出来高
1
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
1.00%
6ヶ月の変化
-3.59%
1年の変化
-1.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K