TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a
22.30 USD 0.06 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFINP hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.30 bis zu einem Hoch von 22.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.30 22.30
Jahresspanne
20.26 24.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.24
- Eröffnung
- 22.30
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Tief
- 22.30
- Hoch
- 22.30
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- -3.59%
- Jahresänderung
- -1.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K