TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a

22.30 USD 0.06 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFINP ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.30 e ad un massimo di 22.30.

Segui le dinamiche di Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.30 22.30
Intervallo Annuale
20.26 24.40
Chiusura Precedente
22.24
Apertura
22.30
Bid
22.30
Ask
22.60
Minimo
22.30
Massimo
22.30
Volume
1
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
1.00%
Variazione Semestrale
-3.59%
Variazione Annuale
-1.41%
