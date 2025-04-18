Valute / TFINP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a
22.30 USD 0.06 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TFINP ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.30 e ad un massimo di 22.30.
Segui le dinamiche di Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.30 22.30
Intervallo Annuale
20.26 24.40
- Chiusura Precedente
- 22.24
- Apertura
- 22.30
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Minimo
- 22.30
- Massimo
- 22.30
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- -3.59%
- Variazione Annuale
- -1.41%
20 settembre, sabato