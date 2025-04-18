КотировкиРазделы
TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a

22.30 USD 0.06 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TFINP за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.30, а максимальная — 22.30.

Следите за динамикой Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.30 22.30
Годовой диапазон
20.26 24.40
Предыдущее закрытие
22.24
Open
22.30
Bid
22.30
Ask
22.60
Low
22.30
High
22.30
Объем
1
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
-3.59%
Годовое изменение
-1.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.