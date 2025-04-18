Валюты / TFINP
TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a
22.30 USD 0.06 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFINP за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.30, а максимальная — 22.30.
Следите за динамикой Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.30 22.30
Годовой диапазон
20.26 24.40
- Предыдущее закрытие
- 22.24
- Open
- 22.30
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Low
- 22.30
- High
- 22.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- -3.59%
- Годовое изменение
- -1.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.