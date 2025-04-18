시세섹션
통화 / TFINP
주식로 돌아가기

TFINP: Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a

22.30 USD 0.06 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TFINP 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.30이고 고가는 22.30이었습니다.

Triumph Financial Inc - Depositary Shares, Each Representing a 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFINP News

일일 변동 비율
22.30 22.30
년간 변동
20.26 24.40
이전 종가
22.24
시가
22.30
Bid
22.30
Ask
22.60
저가
22.30
고가
22.30
볼륨
1
일일 변동
0.27%
월 변동
1.00%
6개월 변동
-3.59%
년간 변동율
-1.41%
20 9월, 토요일