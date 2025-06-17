通貨 / TAYD
TAYD: Taylor Devices Inc
47.25 USD 0.25 (0.53%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TAYDの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり47.00の安値と47.74の高値で取引されました。
Taylor Devices Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
47.00 47.74
1年のレンジ
29.50 53.73
- 以前の終値
- 47.00
- 始値
- 47.68
- 買値
- 47.25
- 買値
- 47.55
- 安値
- 47.00
- 高値
- 47.74
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- -3.55%
- 6ヶ月の変化
- 45.79%
- 1年の変化
- -2.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K