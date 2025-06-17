QuotazioniSezioni
Valute / TAYD
Tornare a Azioni

TAYD: Taylor Devices Inc

46.51 USD 0.74 (1.57%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TAYD ha avuto una variazione del -1.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.51 e ad un massimo di 47.71.

Segui le dinamiche di Taylor Devices Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TAYD News

Intervallo Giornaliero
46.51 47.71
Intervallo Annuale
29.50 53.73
Chiusura Precedente
47.25
Apertura
47.71
Bid
46.51
Ask
46.81
Minimo
46.51
Massimo
47.71
Volume
31
Variazione giornaliera
-1.57%
Variazione Mensile
-5.06%
Variazione Semestrale
43.51%
Variazione Annuale
-4.50%
21 settembre, domenica