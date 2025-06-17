Valute / TAYD
TAYD: Taylor Devices Inc
46.51 USD 0.74 (1.57%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TAYD ha avuto una variazione del -1.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.51 e ad un massimo di 47.71.
Segui le dinamiche di Taylor Devices Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
46.51 47.71
Intervallo Annuale
29.50 53.73
- Chiusura Precedente
- 47.25
- Apertura
- 47.71
- Bid
- 46.51
- Ask
- 46.81
- Minimo
- 46.51
- Massimo
- 47.71
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -1.57%
- Variazione Mensile
- -5.06%
- Variazione Semestrale
- 43.51%
- Variazione Annuale
- -4.50%
21 settembre, domenica