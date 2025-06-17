CotationsSections
TAYD
TAYD: Taylor Devices Inc

46.51 USD 0.74 (1.57%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TAYD a changé de -1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.51 et à un maximum de 47.71.

Suivez la dynamique Taylor Devices Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.51 47.71
Range Annuel
29.50 53.73
Clôture Précédente
47.25
Ouverture
47.71
Bid
46.51
Ask
46.81
Plus Bas
46.51
Plus Haut
47.71
Volume
31
Changement quotidien
-1.57%
Changement Mensuel
-5.06%
Changement à 6 Mois
43.51%
Changement Annuel
-4.50%
