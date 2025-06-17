Währungen / TAYD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TAYD: Taylor Devices Inc
47.09 USD 0.16 (0.34%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAYD hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.92 bis zu einem Hoch von 47.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taylor Devices Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
46.92 47.71
Jahresspanne
29.50 53.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.25
- Eröffnung
- 47.71
- Bid
- 47.09
- Ask
- 47.39
- Tief
- 46.92
- Hoch
- 47.71
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -3.88%
- 6-Monatsänderung
- 45.29%
- Jahresänderung
- -3.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K