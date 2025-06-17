КотировкиРазделы
Валюты / TAYD
TAYD: Taylor Devices Inc

47.01 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAYD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.01, а максимальная — 48.60.

Следите за динамикой Taylor Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.01 48.60
Годовой диапазон
29.50 53.73
Предыдущее закрытие
47.07
Open
48.46
Bid
47.01
Ask
47.31
Low
47.01
High
48.60
Объем
5
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
-4.04%
6-месячное изменение
45.05%
Годовое изменение
-3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.