TAYD: Taylor Devices Inc
47.01 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAYD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.01, а максимальная — 48.60.
Следите за динамикой Taylor Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.01 48.60
Годовой диапазон
29.50 53.73
- Предыдущее закрытие
- 47.07
- Open
- 48.46
- Bid
- 47.01
- Ask
- 47.31
- Low
- 47.01
- High
- 48.60
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -4.04%
- 6-месячное изменение
- 45.05%
- Годовое изменение
- -3.47%
