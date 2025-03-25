クォートセクション
通貨 / STHO
株に戻る

STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest

8.88 USD 0.10 (1.14%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STHOの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり8.81の安値と8.96の高値で取引されました。

Star Holdings - Shares of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STHO News

1日のレンジ
8.81 8.96
1年のレンジ
6.05 13.95
以前の終値
8.78
始値
8.82
買値
8.88
買値
9.18
安値
8.81
高値
8.96
出来高
51
1日の変化
1.14%
1ヶ月の変化
4.96%
6ヶ月の変化
5.09%
1年の変化
-35.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K