STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest
8.88 USD 0.10 (1.14%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STHOの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり8.81の安値と8.96の高値で取引されました。
Star Holdings - Shares of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.81 8.96
1年のレンジ
6.05 13.95
- 以前の終値
- 8.78
- 始値
- 8.82
- 買値
- 8.88
- 買値
- 9.18
- 安値
- 8.81
- 高値
- 8.96
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 1.14%
- 1ヶ月の変化
- 4.96%
- 6ヶ月の変化
- 5.09%
- 1年の変化
- -35.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K