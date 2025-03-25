Valute / STHO
STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest
8.31 USD 0.57 (6.42%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STHO ha avuto una variazione del -6.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.27 e ad un massimo di 8.83.
Segui le dinamiche di Star Holdings - Shares of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.27 8.83
Intervallo Annuale
6.05 13.95
- Chiusura Precedente
- 8.88
- Apertura
- 8.83
- Bid
- 8.31
- Ask
- 8.61
- Minimo
- 8.27
- Massimo
- 8.83
- Volume
- 370
- Variazione giornaliera
- -6.42%
- Variazione Mensile
- -1.77%
- Variazione Semestrale
- -1.66%
- Variazione Annuale
- -40.04%
21 settembre, domenica