Валюты / STHO
STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest
9.02 USD 0.14 (1.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STHO за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.81, а максимальная — 9.09.
Следите за динамикой Star Holdings - Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STHO
Дневной диапазон
8.81 9.09
Годовой диапазон
6.05 13.95
- Предыдущее закрытие
- 8.88
- Open
- 8.81
- Bid
- 9.02
- Ask
- 9.32
- Low
- 8.81
- High
- 9.09
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- 1.58%
- Месячное изменение
- 6.62%
- 6-месячное изменение
- 6.75%
- Годовое изменение
- -34.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.