통화 / STHO
STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest
8.31 USD 0.57 (6.42%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STHO 환율이 오늘 -6.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.27이고 고가는 8.83이었습니다.
Star Holdings - Shares of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.27 8.83
년간 변동
6.05 13.95
- 이전 종가
- 8.88
- 시가
- 8.83
- Bid
- 8.31
- Ask
- 8.61
- 저가
- 8.27
- 고가
- 8.83
- 볼륨
- 370
- 일일 변동
- -6.42%
- 월 변동
- -1.77%
- 6개월 변동
- -1.66%
- 년간 변동율
- -40.04%
20 9월, 토요일