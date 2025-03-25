Währungen / STHO
STHO: Star Holdings - Shares of Beneficial Interest
8.88 USD 0.10 (1.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STHO hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 8.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Holdings - Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.81 8.96
Jahresspanne
6.05 13.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.78
- Eröffnung
- 8.82
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Tief
- 8.81
- Hoch
- 8.96
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 4.96%
- 6-Monatsänderung
- 5.09%
- Jahresänderung
- -35.93%
