SSO: ProShares Ultra S&P500
110.66 USD 1.10 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSOの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり109.99の安値と111.51の高値で取引されました。
ProShares Ultra S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
109.99 111.51
1年のレンジ
60.84 111.51
- 以前の終値
- 109.56
- 始値
- 110.53
- 買値
- 110.66
- 買値
- 110.96
- 安値
- 109.99
- 高値
- 111.51
- 出来高
- 1.644 K
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- 7.70%
- 6ヶ月の変化
- 34.54%
- 1年の変化
- 22.96%
