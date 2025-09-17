クォートセクション
通貨 / SSO
株に戻る

SSO: ProShares Ultra S&P500

110.66 USD 1.10 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SSOの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり109.99の安値と111.51の高値で取引されました。

ProShares Ultra S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSO News

1日のレンジ
109.99 111.51
1年のレンジ
60.84 111.51
以前の終値
109.56
始値
110.53
買値
110.66
買値
110.96
安値
109.99
高値
111.51
出来高
1.644 K
1日の変化
1.00%
1ヶ月の変化
7.70%
6ヶ月の変化
34.54%
1年の変化
22.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K