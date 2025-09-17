시세섹션
통화 / SSO
주식로 돌아가기

SSO: ProShares Ultra S&P500

111.65 USD 0.99 (0.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SSO 환율이 오늘 0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 110.58이고 고가는 111.96이었습니다.

ProShares Ultra S&P500 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSO News

일일 변동 비율
110.58 111.96
년간 변동
60.84 111.96
이전 종가
110.66
시가
111.21
Bid
111.65
Ask
111.95
저가
110.58
고가
111.96
볼륨
1.762 K
일일 변동
0.89%
월 변동
8.66%
6개월 변동
35.74%
년간 변동율
24.06%
20 9월, 토요일