KurseKategorien
Währungen / SSO
Zurück zum Aktien

SSO: ProShares Ultra S&P500

111.43 USD 0.77 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSO hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.25 bis zu einem Hoch von 111.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSO News

Tagesspanne
111.25 111.44
Jahresspanne
60.84 111.96
Vorheriger Schlusskurs
110.66
Eröffnung
111.36
Bid
111.43
Ask
111.73
Tief
111.25
Hoch
111.44
Volumen
219
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
8.45%
6-Monatsänderung
35.48%
Jahresänderung
23.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K