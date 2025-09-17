クォートセクション
通貨 / SPYG
SPYG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

103.98 USD 0.67 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPYGの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり103.67の安値と104.48の高値で取引されました。

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
103.67 104.48
1年のレンジ
68.67 104.48
以前の終値
103.31
始値
103.97
買値
103.98
買値
104.28
安値
103.67
高値
104.48
出来高
2.917 K
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
6.18%
6ヶ月の変化
29.96%
1年の変化
25.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K