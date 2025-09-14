Валюты / SPYG
SPYG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
103.80 USD 0.24 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPYG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.65, а максимальная — 104.15.
Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPYG
Дневной диапазон
103.65 104.15
Годовой диапазон
68.67 104.15
- Предыдущее закрытие
- 104.04
- Open
- 104.13
- Bid
- 103.80
- Ask
- 104.10
- Low
- 103.65
- High
- 104.15
- Объем
- 2.521 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 5.99%
- 6-месячное изменение
- 29.73%
- Годовое изменение
- 25.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.