КотировкиРазделы
Валюты / SPYG
Назад в Рынок акций США

SPYG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

103.80 USD 0.24 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPYG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.65, а максимальная — 104.15.

Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPYG

Дневной диапазон
103.65 104.15
Годовой диапазон
68.67 104.15
Предыдущее закрытие
104.04
Open
104.13
Bid
103.80
Ask
104.10
Low
103.65
High
104.15
Объем
2.521 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
5.99%
6-месячное изменение
29.73%
Годовое изменение
25.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.